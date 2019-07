Jesolo, in 30 contro 3: scacciata dagli ombrelloni, baby gang picchia i bagnini della spiaggia

E' caccia ai 30 minori, italiani e nordafricani, che nel pomeriggio di domenica hanno condotto un raid punitivo sulla spiaggia di Jesolo (Venezia). Obiettivo della spedizione tre bagnini di un lido, che, poco prima, aveva allontanato la baby gang multietnica dagli ombrelloni e dalle sdraio destinati ai clienti di un hotel. Per i pugni e i calci ricevuti gli addetti al salvataggio sono finiti in ospedale. La scena da Far West ha terrorizzato i bagnanti presenti.

I minori, scacciati dalle sdraio, in un primo momento - come riferisce Il Gazzettino - avevano occupato le torrette di avvistamento dei bagnini. Mandati via anche da lì, si erano ritrovati in piazza per poi tornare in spiaggia in maggior numero, scatenando l'aggressione: nel mirino chi aveva osato tanto contro di loro.



Indagini in corso per individuare tutti i membri della banda; alcuni sono stati individuati e sarebbero residenti a Treviso.