Isola di Murano, incendio in una palazzina: morta coppia di anziani

Vigili del fuoco in azione a Bressagio, nell'isola di Murano (Venezia), per l'incendio di un'abitazione. Nel rogo è morta una coppia di anziani, mentre è rimasta seriamente ustionata una donna. Le fiamme hanno coinvolto una palazzina con tre appartamenti. Al primo piano i vigili del fuoco, entrati con gli autorespiratori, hanno ritrovato in camera una coppia di anziani di 94 e 96 anni, sorpresi e soffocati dal fumo.