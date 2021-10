Incidenti in montagna, escursionista vicentina muore nel Bellunese

ansa

Un'escursionista vicentina è morta precipitando per 400 metri dal Sasso di Toanella, nel Bellunese, a 2.430 metri di quota. La donna stava scendendo lungo la via normale con il compagno e un'altra coppia quando, poco sotto la cima, ha perso l'equilibrio cadendo nel vuoto. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'escursionista.