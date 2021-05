Inchiesta camici Lombardia, legali Fontana: soldi appartengono alla madre

Ansa

I 2,5 milioni di euro su cui gli inquirenti hanno sospetti non sono attribuibili a versamenti in contanti, ma a denaro investito in titoli, fondi e altro, riconducibile alla madre (deceduta nel 2015). E' la ricostruzione della difesa del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, indagato per autoriciclaggio e falso in voluntary nell'ambito dell'indagine sui camici forniti alla Regione dall'azienda di suo cognato.