Vo' Euganeo a rischio default, il sindaco: "Il governo adesso ci aiuti"

Il sindaco di Vo' Euganeo Giuliano Martini rivendica una gestione dell'emergenza coronavirus, in piena pandemia, che si è rivelata efficace. E adesso che il suo Comune rischia il default non ci sta a restare escluso dagli aiuti che il governo ha stanziato per i centri più colpiti dal coronavirus. "Il nostro modello è diventato famoso in tutto il mondo - dice a Tgcom24 -. Noi abbiamo speso molti soldi per metterlo in atto e chiediamo che Roma ci aiuti".