30 luglio 2022 14:40

A Verona dopo 5 anni in giro per il mondo: "Ora famiglia, amici e... a tavola, ma ripartirò: non ditelo a mamma"

Ihaveatrip all'ultima tappa, quella di ritorno in Italia. Il 42enne Eric Benedusi, infatti, che per 5 anni ha fatto il giro del mondo, allungando quel viaggio che alla partenza doveva tenerlo lontano dalla famiglia solo per due anni, ma che per la pandemia di Covid ha preso un'altra piega, è rientrato a Verona sabato 30 luglio. Ad attenderlo parenti e amici in festa. "Le priorità ora saranno la mia famiglia e gli amici: molti pranzi e cene semplicemente a tavola a parlare", promette Benedusi a Tgcom24 al suo arrivo nella città scaligera. "Poi verrà lo sport, palestra e motocross, e fra qualche mese mi concentrerò sulla promozione del libro su e giù per l'Italia", aggiunge. E anticipa: "C'è qualche progetto di ripartenza ma non così immediato. Probabile un viaggio a inizio del nuovo anno… ma non ditelo a mia madre. Dopo 5 anni è un mese che ha iniziato a prepararmi cibi diversi per il mio rientro, è il suo modo di festeggiarmi". Guardando, comunque, all'esperienza appena lasciata alle spalle, conclude: "Nel complesso è stata un'esperienza magnifica! Nessun rimpianto né rimorso, solamente un grande passo che per me era da fare e che mi ha riportato qui. Certo, 5 anni lontani dai miei genitori non sono sempre stati facili. Per quanto riguarda cibo o cose materiali, niente, invece, è stato così fondamentale e necessario da farsi sentire così importante"