Dpcm Natale, Zaia: "Mini lockdown per Veneto ma non faremo ricorso"

IPA

La bozza di Dpcm "lascia non poche perplessità", ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia. "Per il nostro territorio Natale sarà un simil-lockdown, si poteva giustificare gli spostamenti per il ricongiungimento familiare", dice ancora Zaia che però aggiunge: "Non c'è nessuna intenzione di fare ricorso". Il governatore sprona in governo a fare di più sui ristori: "Si è fatto un decreto sugli spostamenti, si poteva farne uno sui ristori".