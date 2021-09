"Ho paura perché si tratta di una persona cattiva, un assassino libero". Sono le parole dell'ex fidanzata di Pierangelo Pellizzari, l'uomo che venerdì 10 settembre avrebbe ucciso a colpi d'arma da fuoco l'attuale compagna Rita Amenze prima di fuggire facendo perdere le sue tracce.

La donna, di origine romena, è intervenuta in collegamento con "Quarto Grado", dove ha rivelato di aver anche subito violenze dall'uomo e aver quindi presentato due volte denuncia: "La prima volta mi ha picchiata, quando gli ho detto che la nostra storia era finita. In un'altra occasione mi ha aspettato in garage, mentre io andavo a lavorare e mi ha picchiata ancora. Sono stata fortunata perché non ho subito quello che ha fatto alla moglie".

Infine, la donna ammette di temere di essere nuovamente cercata da Pierangelo, ancora in fuga: "Adesso sono in un posto protetto, però ho paura di stare a casa da sola e che possa tornare da me".