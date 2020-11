Covid Veneto, Zaia: nostra ordinanza presumibilmente domani

L'ordinanza uscirà presumibilmente giovedì e parlerà di assembramenti e di regole a chi non se le è fatte ancora entrare in testa". Lo annuncia il presidente del Veneto Luca Zaia., precisando: "Non chiediamo una ordinanza ai sindaci". "Siamo nella fase di turbolenza: con 1.772 ricoverati siamo al livello raggiunto il 30 marzo, come terapie intensive siamo al 19 marzo", sottolinea infine Zaia aggiornando i dati.