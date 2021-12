Covid, Zaia: "Stop a tamponi gratis a no vax nelle Asl del Veneto"

Ansa

Il presidente del Veneto Luca Zaia dice stop ai tamponi gratis ai no vax nelle Asl della sua regione. "Ci sono le priorità e in questa fase con un'alta circolazione del virus siamo arrivati quasi al collasso dei tamponi per uso diagnostico" dice in un'intervista. Contrario invece all'introduzione dell'obbligo vaccinale: "Non porterebbe da nessuna parte".