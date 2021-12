Covid, nuovo picco di contagi in Veneto: 5.557 in 24 ore

Ansa

In Veneto torna a crescere la curva dei contagi Covid: nelle ultime 24 ore sono 5.557 i nuovi positivi, con un'incidenza del 5,1% sul totale dei tamponi effettuati (108mila). Il dato, ha però avvertito il presidente della Regione, Luca Zaia, risente in parte del caricamento di dati precedenti: giovedì, infatti, i nuovi positivi erano apparsi leggermente in calo. Il totale degli infetti da inizio della pandemia in Regione raggiunge i 570.842.