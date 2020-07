Covid-19, il Veneto sperimenta un test rapido che trova virus in 7 minuti

Un test rapido che va alla ricerca diretta del coronavirus fornendo l'esito in pochi minuti. Lo ha sperimentato l'Ulss 2 del Veneto che, come annunciato dal presidente Luca Zaia, "trasferirà tutti i dati allo Spallanzani di Roma e al ministero della Salute perché tengano in considerazione di inserirlo nel piano di sanità pubblica". Il test costa 12 euro contro i 18 di un normale tampone.