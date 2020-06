Coronavirus, Zaia: "Veneto pronto a comprare vaccino se Aifa lo autorizza"

"Ci vuole prudenza ma se i vaccini verranno autorizzati dall'Aifa noi siamo pronti a ordinarli e a comprarli". Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia. "La vaccinazione non è obbligatoria ed è fortemente raccomandata, ma noi dobbiamo mettere in condizione i veneti a vaccinarsi. Un vaccino o un test rapido sicuro sarà come avere il test per la gravidanza o per la glicemia in casa. Vuol dire che il virus è gambizzato", ha aggiunto.