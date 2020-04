Coronavirus, Zaia: riapertura ma evitare l'"effetto Hong Kong"

"Ci stiamo preparando alla riapertura ma con criteri per evitare l'effetto Hong Kong, dove hanno riaperto con troppa velocità e 'leggerezza' e hanno dovuto riaprire la quarantena". Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia, nel punto sul Coronavirus. "Vorrei fare in modo - ha aggiunto Zaia - che i veneti facciano un 'giro' solo, sarebbe un trauma riaprire per poi richiudersi". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui