Coronavirus, Zaia: "Non è tutto finito, si può anche richiudere"

Nonostante l'ingresso in fase 2 dal 4 maggio, "non vorrei che qualcuno si faccia l'idea che è tutto finito". Perché invece, secondo il governatore del Veneto, Luca Zaia, si può anche tornare in lockdown. "Lo dico subito - spiega - e in maniera trasparente: stiamo lavorando per fissare in maniera plastica un tetto massimo di ricoverati nelle terapie intensive. E se lo raggiungiamo si torna a chiudere. Non ci sono alternative".

