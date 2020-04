Coronavirus,  Zaia: in Veneto 4 maggio si riapre, forse anche prima 

"Se ci sono i presupposti di natura sanitaria dal mondo scientifico, dal 4 maggio o anche prima si può aprire con tutto". Così Luca Zaia parlando della fine del lockdown dovuto all'emergenza coronavirus in Veneto e sottolineando che "dal 4 maggio dobbiamo essere tutti pronti con dispositivi e regole". "Non escludo - ha aggiunto il presidente del Veneto - che alcune attività possano essere anche messe in una griglia di partenza, magari, un po' prima". Segui gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui