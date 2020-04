Coronavirus, Zaia: "In Veneto 200mila tamponi, errore riaprire scuole"

Luca Zaia ha spiegato che il Veneto, per contenere la diffusione del coronavirus, ha effettuato quasi 200mila tamponi. "La macchina funziona, siamo a pieno regime", ha detto. Zaia ha poi smentito l'ipotesi di un'ordinanza per bloccare la riaprtura delle librerie e ha definito "un errore" l'eventuale ritorno a scuolal: "Laula è l'ambiente più confinato che ci sia". E sui faramaci sperimentali: "Siamo in attesa della fornitura di Avigan, siamo ansiosi di poterlo sperimentare".