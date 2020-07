Coronavirus, Zaia: "Clinicamente non siamo più in emergenza"

"Clinicamente in questo momento non siamo in emergenza". Lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia parlando dei nuovi casi Covid nella regione, tra i quali i 132 positivi (131 migranti e un mediatore culturale) riscontrati nel Centro di accoglienza nel Trevigiano. "Abbiamo beccato i 131 positivi - spiega - perché avevamo trovato tre sintomatici". In Veneto i focolai sono 45. E annuncia: "Misure restrittive prorogate al 15 ottobre".