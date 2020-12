Coronavirus, Zaia: "Chiusi confini comunali veneti dal 19/12 al 6/1"

IPA

Il presidente del Veneto Luca Zaia annuncia la nuova ordinanza regionale per frenare l'onda dei contagi da coronavirus. "Dal 19 dicembre al 6 gennaio stabiliamo la chiusura dei confini comunali a partire dalle 14", dice Zaia a proposito dell'ordinanza che verrà firmata venerdì. "Le attività produttive e commerciali non chiuderanno: chi ha la serranda non la abbasserà, ma dalle 14 si lavora solo con cittadini della propria città", ha concluso.