Coronavirus, Veneto dopo mesi torna sotto i 1.000 contagi al giorno

Per la prima volta dopo mesi, il Veneto scende sotto la quota di mille nuovi contagi giornalieri da coronavirus, fermandosi a 998 nelle ultime 24 ore. Ancora alto, invece, il numero dei decessi: 47 in più rispetto a ieri, con oltre 8mila vittime dall'inizio dell'epidemia. Secondo il bollettino regionale, cala anche la pressione sugli ospedali, ma solo per i ricoveri in area non critica (-54), mentre restano stabili le terapie intensive.