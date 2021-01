Coronavirus, Veneto: 3.638 nuovi positivi e 126 morti in 24 ore

ansa

Prosegue la crescita dei contagi da Coronavirus in Veneto. L'ultimo bollettino di Azienda Zero parla di un aumento di 3.638 nuovi positivi, superiore di quasi 500 unità del dato omologo di martedì mattina: in totale le persone attualmente positive sono 9.1299. Pesante anche il bilancio delle vittime: dalle 8 di martedì mattina hanno perso la vita 126 persone, portando il numero delle vittime da inizio pandemia a 7.114.