Coronavirus, sindaco di Vo': abitante di paese vicino era stato a Codogno

Potrebbe esserci una svolta nell'individuazione del possibile "paziente zero" che ha diffuso il coronavirus a Vo'. Un agricoltore 60enne di un paese vicino, Albettone (Vicenza), frequentatore dei bar di Vo', era stato a Codogno e in altri centri del lodigiano, focolaio del virus in Lombardia, nelle scorse settimane, ed ora ha sintomi influenzali. Lo ha detto il sindaco di Vo', Giuliano Martini. "Abbiamo avvisato l'Usl e ora farà il tampone".

