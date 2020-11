Coronavirus, picco di contagi in Veneto: 3.264 nuovi casi in 23 ore

Getty

Il Veneto ha registrato un picco di contagi da coronavirus, con 3.264 nuovi casi nelle ultime 24 ore. In totale, dall'inizio della pandemia, nella regione sale così a 68.795il numero di contagiati. Preoccupante anche il balzo nel numero delle vittime, 38 in più rispetto al giorno precedente, con un totale che raggiunge 2.516. In crescita anche i ricoveri nei reparti non critici, 1.274 (+81) e nelle terapie intensive, 170 (+15).