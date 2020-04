Coronavirus, l'allarme per la raccolta delle fragole: "C'è bisogno di manodopera"

"Abbiamo bisogno di manodopera per la raccolta delle fragole". E' l'allarme lanciato a "Mattino Cinque" da un coltivatore nel Veronese che lamenta la mancanza di "braccia" per il raccolto nella sua serra: "Le frontiere sono chiuse e i nostri collaboratori non possono raggiungere l'Italia".

L'imprenditore spiega che da 22 anni si serve della manodopera di un gruppo di lavoratori di nazionalità polacca e le disposizioni previste, a causa dell'emergenza coronavirus, non permettono loro di tornare nel nostro Paese per lavorare. "Abbiamo tamponato fino ad ora con la manodopera locale - conclude il racconto il coltivatore - ma si tratta di persone che fanno un lavoro diverso e non sono formate per questo".