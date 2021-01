Coronavirus, in Veneto 2.076 nuovi positivi e 101 decessi

IPA

E' di 2.076 nuovi positivi (ieri 1.884) e di 101 morti (ieri 91) in 24 ore il bilancio della pandemia di coronavirus in Veneto. Lo riporta il bollettino di Azienda Zero. I contagiati da marzo salgono quindi a 293.795 e le vittime a 7.785. Continuano a scendere i ricoveri ospedalieri in area non critica (-101) e anche in terapia intensiva. (-8). Nel dettaglio, Padova (+463) è la provincia che fa registrare il numero più alto di nuovi positivi.