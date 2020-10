Coronavirus, in Veneto 1.550 nuovi casi: dato più alto di sempre

Ansa

In Veneto sono stati registrati 1.550 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Si tratta del dato più alto dall'inizio della pandemia. Il numero totale di infetti sale così a 41.140. Si contano anche altre 7 vittime, per un conteggio complessivo di 2.308 morti. I ricoveri nei reparti non critici sono 600 (in aumento di 12 unità) mentre in terapia intensiva si trovano 70 pazienti (+4). Lo riferisce il bollettino della Regione.