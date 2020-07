Coronavirus: 7 nuovi casi in Veneto, anche una bimba di un anno

Sono sette i nuovi casi di Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Tra questi c'è anche una bimba di un anno, figlia di un uomo di origini camerunesi, già positivo. Degli altri nuovi positivi tre sono italiani, due sono anziani di origine kosovara (di 67 e 75 anni) e poi c'è una donna di 36 anni nata in Brasile. Gli attuali positivi sono 386, i soggetti in isolamento sono 992.