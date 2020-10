Coronavirus, 595 nuovi contagi in Veneto nelle ultime 24 ore

IPA

Un'altra giornata nera per l'emergenza coronavirus in Veneto, dove si sono registrati 595 contagi in più rispetto a giovedì. Il dato degli infetti dall'inizio dell'epidemia ha superato ampiamente la quota psicologica dei 30mila (precisamente 30.504) con aumenti soprattutto nelle province di Venezia (+131) e Treviso (+120). Si contano inoltre tre decessi, per un totale di 2.209. Crescita contenuta dei ricoveri (+7) e delle terapie intensive (+1).