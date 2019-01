Clochard bruciato a Verona, disposta "messa in prova" per 17enne

Il tribunale dei minori di Mestre ha disposto l'affidamento in prova per il 17enne unico imputato per l'omicidio di Ahmed Fdil , il senzatetto marocchino di 64 anni morto carbonizzato la sera del 13 dicembre 2017 a Santa Maria di Zevio (Verona). Il giovane era accusato, insieme a un amico 13enne, di avere dato fuoco all'auto in cui l'uomo stava dormendo. Il processo è stato sospeso per tre anni .

"Non me l'aspettavo", ha detto l'avvocato Alessandra Bocchi, che tutela i familiari della vittima che non si sono potuti costituire parte civile perché la legge non lo ammette nei processi con imputati minorenni e quindi non hanno potuto ottenere nessun risarcimento.



"Prendiamo atto dell'ordinanza - ha aggiunto il legale -, l'accettiamo e la rispettiamo tuttavia, considerato il tipo di reato, ovvero l'omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, secondo noi si sarebbe potuti arrivare a sentenza". "Come era già successo in altri casi - ha concluso - ad esempio la condanna a 18 anni emessa dal Tribunale di Bologna contro due minorenni per un duplice omicidio in provincia di Ferrara".