Caldo killer, un uomo stroncato da un colpo di calore nel Veronese

Una persone è morta a Mozzecane, nel Veronese, per le conseguenze di un grave colpo di calore. Sul posto sono accorsi i sanitari del Suem 118 ma per il paziente non c'era più nulla da fare. Non si sa, al momento, se la vittima avesse già patologie che potrebbero aver acuito gli effetti dovuti al clima torrido. Oggi nel Veronese le massime hanno raggiunto i 38 gradi. Altre due persone sono state soccorse dai medici per i sintomi di un colpo di calore.