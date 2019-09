sulle Tre Cime di Lavaredo 2 settembre 2019 20:01 Bloccati sulle Tre cime di Lavaredo da 3 giorni: alla fine la coppia spagnola si convince grazie alla suocera Per due volte si era alzato l’elicottero ma l’uomo e la donna, entrambi alpinisti, avevano detto no allʼimbarco per proseguire la scalata da soli. Ora rischiano di pagare 7.500 euro per i soccorsi

"Sono ancora in parete, sulla Ovest delle Tre Cime di Lavaredo. I due alpinisti hanno rifiutato il recupero, ma adesso è arrivata anche la pioggia". Iniziava così il post del Soccorso alpino del Veneto per raccontare una situazione surreale: una coppia di spagnoli attaccata da tre giorni a una parete che aveva rifiutato i soccorsi nonostante, per due volte, si fossero alzati in volo gli elicotteri per offrire un aiuto. Ma dopo l'eroismo da impresa i due hanno ceduto e sono stati recuperati dagli uomini del soccorso alpino.

Entrambi alpinisti: 45 anni lui, 36 lei, di Barcellona, dopo una notte all'addiaccio a metà della Via Cassin avevano rifiutato il recupero con l’elicottero, giunto sul posto, convinti di poter proseguire autonomamente la scalata. "Dalle foto ricevute - si legge nel post del Soccorso Alpino - i soccorritori avevano capito che i rocciatori si trovavano dalla parte opposta rispetto alla normale. Dopo aver spedito loro due relazioni, spiegando dove si trovavano esattamente e cosa avrebbero dovuto fare, li hanno invitati ad attendere le prime luci e ripartire all'alba, per non mettersi in condizioni di rischio dato che avevano già passato una notte in parete".

​Ma qualcosa non deve essere andato per il verso giusto. La madre dell'uomo, che attendeva la coppia al rifugio Auronzo, non vedendoli ritornare ha avuto un malore a causa dell’agitazione e ha chiesto un secondo intervento del Soccorso alpino. E così, nonostante le cattive condizioni meteo, i soccorsi sono ripartiti. "Un'eliambulanza di Treviso - si legge ancora - ha imbarcato personale del Sagf per indirizzare l'equipaggio sulla via. Appena individuati, anche questa volta, pur essendo poco distanti da dove si trovavano ieri sera e malgrado il tempo in peggioramento, gli scalatori hanno rifiutato di essere imbarcati e l'elicottero è rientrato". L'uomo non ha più risposto alle ulteriori sollecitazioni, "costringendo" i soccorritori a monitorare la cordata.





Qualcosa è cambiato. Forse le pressioni della suocera dal rifugio hanno fatto cambiare idea alla coppia. Per il recupero è stato impiegato un elicottero "Aiut Alpin Dolomites" decollato da Ortisei.