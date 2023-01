Belluno, municipio sotto organico: pensionato da 11 giorni torna al suo lavoro gratis

"Sono pronto a tornare a lavorare gratuitamente a Palazzo Rosso".

A 11 giorni dal pensionamento, Claudio Dell'Eva, già dipendente dell'Ufficio anagrafe del Comune Belluno, ha fatto domanda per tornare al suo posto, senza compenso. Il municipio, infatti, è sotto organico e, in virtù di un decreto legge del 2012, come riferisce Il Gazzettino, dopo delibera di giunta, potrà accettare collaborazione a titolo gratuito dall'ex dipendente.