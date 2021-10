Arzignano, nel Vicentino, sarà la prima città d'Italia senza semafori

dal-web

L'esperimento è già stato realizzato con successo in altri Paesi europei, ma ora la città senza semafori arriva anche in Italia: la prima a cancellarli sarà Arzignano, nel Vicentino. La città ha già via via sostituito i suoi semafori con le rotatorie, e ormai nel è rimasto soltanto uno, quello che regola l'incrocio sulla Provinciale 31. Che però ha i mesi contati: la Provincia ha infatti stanziato i fondi per sostituirlo con una nuova rotatoria.