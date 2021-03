Aggressione Marta Novello, una testimone: "Il 15enne non sembrava agitato"

A "Pomeriggio Cinque" il racconto della tentata rapina alla 26enne di Treviso: "I carabinieri non hanno faticato a portarlo via"

"Ho visto quel ragazzo uscire dal fosso sporco di sangue". È il racconto di una testimone dell'aggressione a Marta Novello, la 26enne accoltellata da un ragazzo di 15 anni mentre faceva jogging a Treviso. "Lui non mi sembrava agitato, camminava normalmente - ha spiegato la donna a "Pomeriggio Cinque" - i carabinieri non hanno fatto fatica a portarlo via".

"Ogni tanto veniva a prendere il giornale per il nonno - dice l'edicolante di Mogliano Veneto in cui si recava il 15enne - ma mi è sempre sembrato un ragazzo molto tranquillo".