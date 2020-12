Acqua alta a Venezia, Brugnaro: "Solleviamo il Mose"

"Confermo che stanotte solleviamo il Mose, verso le 4 al Lido e a Chioggia, mentre Malamocco resta aperto a metà fino alle 6 per far entrare l'ultimo traghetto, poi chiudiamo tutto anche lì". Lo ha annunciato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in riferimento alla nuova acqua alta attesa mercoledì in città. "La punta di marea è prevista verso le 10.30", conclude Brugnaro. La massima dovrebbe raggiungere circa +130 cm sul medio mare.