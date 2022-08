Accoltellata a Treviso mentre faceva jogging, il 16enne condannato è tornato in libertà: è polemica

Si troverebbe a Londra con la madre. Nonostante la condanna a sei anni e otto mesi per tentato omicidio (poi scesi a cinque anni in appello) e la confessione di aver scelto la vittima "a caso", una serie di circostanze, come riporta il Corriere del Veneto, gli avrebbero permesso di allontanarsi dall'Italia.

A causa di quello che sembra essere un pasticcio giudiziario, il ragazzino qualche giorno fa è stato scarcerato a Napoli per scadenza il 21 luglio dei termini per la custodia cautelare. Il pm ha chiesto e ottenuto che il giudice per i minorenni, pur facendolo uscire di cella, ne disponesse l'immediato trasferimento in una comunità. Ma perché abbia valore e sia eseguito, un ordine va comunicato in anticipo al suo destinatario. E qui, secondo quanto ricostruito dal legale di Marta,

Alberto Barbaro

, sarebbe accaduto il disguido.

Il provvedimento non sarebbe staro notificato al ragazzo perché sarebbe stata erroneamente indicata la data del 20 settembre, anziché il 20 luglio, come termine ultimo per la comunicazione. Del minorenne si è persa ogni traccia: voci insistenti lo danno a Londra con la madre che lì lavora come cuoca. Il suo allontanamento, viene precisato, è legale, con i termini di custodia scaduti e in assenza di un ordine del giudice. "A pesare è soprattutto la frustrazione per quella che viene vissuta - dice Barbaro - come l'ennesima ingiustizia. Lo Stato riuscirà a riportare in Italia l'aggressore affinché sconti quella pena definitiva che dovrebbe avere lo scopo di recuperarlo?".

Annunciata interrogazione alla ministra Cartabia: "Ispezione ai magistrati" -

"Ho presentato un'interrogazione al ministro della Giustizia per sapere se, alla luce delle assurde circostanze che hanno portato al rilascio, non ritenga di attivare i propri poteri ispettivi nei confronti dei magistrati che ne hanno determinato la scarcerazione e quali iniziative intenda assumere per assicurare alla giustizia italiana il colpevole di un così grave delitto". Così, in una nota, il deputato e capogruppo di Forza Italia in Conmissione Giustizia, Pierantonio Zanettin.