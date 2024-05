Venduto "Dal Bolognese", il ristorante storico nel cuore di Roma

Il locale è stato venduto a Martino Benvenuti, "una persona perbene, giovane e con molta energia. Ho lasciato il Bolognese in buone mani", rassicura Alfredo.

Amato da vip e politici

Da Moravia a Schifano, da Agnelli a Berlusconi. Passando per le donne più affascinanti come Sophia Loren e Jackie Kennedy. Il ristorante, rilevato nel 1966 da Ettore Tomaselli, è stato il punto di ritrovo di vip e politici provenienti da ogni angolo del mondo. Continueranno gli habitué di piazza del Popolo a frequentare il Bolognese anche senza la calda e ospitale accoglienza dei Tomaselli? Per Alfredo non ci sono dubbi: "Prima o poi ci si dimentica, si abitueranno".