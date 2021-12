Vendevano online farmaci "contro il Covid", oscurati 30 siti

ansa

Trenta siti, collocati su server esteri, sono stati oscurati dai carabinieri dei Nas perché vendevano farmaci pubblicizzandoli come cure contro il Covid. Tra i prodotti commercializzati anche l'ivermectina, antiparassitario impiegato in campo veterinario: l'Ema, nel marzo 2021, ha raccomandato di non utilizzarne il principio attivo per la prevenzione o il trattamento del coronavirus.