Piacenza, vedova si risposa ma per 43 anni continua a incassare la pensione di reversibilità del primo marito

La vicenda è raccontata dalla Gazzetta di Parma. Per 43 anni la donna, che oggi ha 78 anni, non avrebbe dichiarato di essersi risposata all'Inps, che così ha continuato ad accreditarle poco meno di 600 euro al mese sul libretto aperto in un ufficio postale. La domanda per la pensione di reversibilità del marito, morto nel 1978, sarebbe stata presentata qualche mese prima del nuovo matrimonio, avvenuto esattamente un anno dopo. Il provvedimento di liquidazione, da parte dell'istituto di previdenza, aveva avuto il via libera nel dicembre 1979, quindi dopo le nuove nozze. E la norma prevede che ogni variazione, soprattutto del proprio stato civile, vada segnalata all'Inps entro 30 giorni. "La signora - si legge nella denuncia - non solo non avrebbe fornito tale informazione al momento di emissione del provvedimento di liquidazione della pensione ai superstiti, ma avrebbe omesso di fornire tale informazione in ogni momento successivo, continuando a lucrare la pensione collegata alla morte del primo marito".