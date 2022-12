Vaticano: "Ratzinger lucido e vigile, resta grave ma è stabile" | Il Papa emerito rifiuta di essere ricoverato

Dal 2013 Papa Benedetto XVI vive in ritiro nel Monastero Mater Ecclesiae, sulla sommità dei Giardini Vaticani. Fatto costruire da Giovanni Paolo II agli inizi degli anni '90 per ospitarvi gruppi di suore contemplative che si sono alternati negli anni, ne ha preso possesso Ratzinger nel 2013 dopo la clamorosa rinuncia. I soli ad avere accesso stabile venendo a costituire una vera e propria comunità attorno al Papa emerito sono state le quattro memores di Comunione e Liberazione e il fidato Georg Gaenswein che per alcuni anni ha svolto la mattina l'incarico di prefetto della Casa pontificia e nel pomeriggio assisteva Ratzinger. In questi ultimi giorni di peggioramento delle condizioni di salute, al monastero si è visto giorno e notte uno dei frati del servizio sanitario vaticano che in realtà assiste Benedetto XVI da molti anni.