il giudizio non è definitivo

Vaticano: esclusa al momento la possibilità di donne diacono

04 Dic 2025 - 14:27
© -afp

© -afp

Al momento si "esclude la possibilità di procedere nella direzione dell'ammissione delle donne al diaconato inteso come grado del sacramento dell'ordine". Lo si legge nella relazione inviata a Papa Leone XIV dal cardinale Giuseppe Petrocchi, presidente della Commissione di Studio sul Diaconato Femminile, che ha studiato la questione su mandato di Papa Francesco. "Questa valutazione è forte, sebbene essa non permetta ad oggi di formulare un giudizio definitivo", riporta la relazione della Commissione, resa pubblica per volere di Papa Leone. 

