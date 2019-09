Vasto incendio nel Salernitano: cittadini evacuati, chiuse le scuole

Un vasto incendio si è propagato sul monte Saretto a Sarno, nel Salernitano. Il sindaco ha invitato i cittadini "tenere le finestre chiuse e ad uscire solo in caso di necessità". Disposta la chiusura delle scuole per sabato. In via precauzionale, i residenti a ridosso della zona pedemontana sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco e gli uomini dell'antincendio boschivo della provincia di Salerno.