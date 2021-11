Variante sudafricana, Tajani: "Una settimana di lockdown ci costa 9 miliardi di euro, dobbiamo evitarlo"

"Una settimana di lockdown ci costa 9 miliardi di euro, per questo dobbiamo fare di tutto per evitarlo". Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, commenta a "Stasera Italia" le ultime notizie legate alla variante omicron, ribattezzata col nome di "sudafricana".

"Tuttavia non dobbiamo avere paura - ha aggiunto Tajani nel corso del suo intervento - dobbiamo continuare nel rispetto delle regole basilari come la disinfezione, il lavaggio delle mani, e soprattutto procedere con la vaccinazione continuando ad affidarci alla scienza. Per quanto riguarda i bambini dobbiamo ancora aspettare e capire cosa ci diranno gli esperti, non soltanto i pediatri".