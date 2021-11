Variante Omicron, Speranza: "Al momento non sono previste nuove misure"

Ansa

Per ora "le misure sono queste, non sono all'ordine del giorno nuovi provvedimenti". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza alla luce del primo caso confermato in Italia di variante Omicron del coronavirus. "I numeri delle ultime ore sono incoraggianti, venerdì sono state fatte 294.000 terze dosi, il numero più alto in assoluto. Sono ottimista per una crescita significativa anche per quanto riguarda le prime dosi", ha aggiunto.