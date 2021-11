Variante Omicron, Moderna: booster specifico con dose più alta

Ansa

L'azienda farmaceutica Moderna annuncia di avere in corso di test un vaccino contro la variante Omicron del coronavirus. "Abbiamo tre linee di difesa che avanzano in parallelo: un booster con una dose più alta di mRNA-1273 e due candidati booster multi-valenti che anticipano mutazioni come quelle emerse nella Omicron", dice Stephane Bancel, chief executive officer di Moderna. "Abbiamo anche un candidato booster specifico contro Omicron", aggiunge.