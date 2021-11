Variante Omicron, Locatelli: "Non è detto che sia più pericolosa"

Il tempo che la variante Omicron ha impiegato per diventare predominante è " largamente ridotto rispetto alle altre varianti", tanto che in Sudafrica c'è stato "un incremento del 260% quasi dei casi". Ma secondo Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente del Css, nonostante "una maggior contagiosità non abbiamo nessuna evidenza che possa provocare una malattia più grave o sfuggire all'effetto protettivo dei vaccini".