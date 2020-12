Variante inglese, Bassetti: "Più contagioso? Notizia non suffragata da pubblicazioni scientifiche"

"Non è più aggressivo o letale, forse è più contagioso, ma è una notizia non suffragata da pubblicazioni scientifiche". Matteo Bassetti a "Quarta Repubblica" fa chiarezza sulla variante inglese del Covid. Il direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova spiega che: "Per ora, a dire che sia più contagioso è il governo inglese - dice - ma la storia dei virus è fatta di mutazioni, anche questo virus ha mutato moltissime volte".

Il vaccino, sostiene Bassetti, continuerà a funzionare: "Dobbiamo dirlo molto forte, il vaccino funziona perché agisce sulla proteina spike, che è una proteina molto grande, le mutazioni che avvengono al livello del genoma sono molto piccole e non prendono parte della proteina spike. Ed è proprio sulla proteina che agisce il vaccino, diciamo forte e chiaro che il vaccino funiziona".