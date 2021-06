Variante Delta, l'Iss: in Italia l'incidenza è sotto l'1% dei casi

Ansa

La variante indiana, classificata come Delta, "al momento non costituisce un particolare pericolo per l'Italia". A dirlo è Anna Teresa Palamara, a capo del dipartimento di malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità, secondo la quale al momento la variante predominante è la Alfa, quella inglese, identificata nell'80% dei casi; la Delta, invece, resta sotto l'1% di incidenza.