Varese, scambia un motociclista per l'amante della sua ex: lo investe e lo uccide

La donna aveva accettato un ultimo appuntamento con l'ex dopo aver chiuso la relazione da meno di un mese. Lui le aveva dato appuntamento alla Maddalena per restituirle alcuni effetti personali e lei sera stava raggiungendo il luogo dell'appuntamento con la moto seguendo le indicazioni stradali sul cellulare quando lo ha perso. Ferma per strada la 39enne era in difficoltà non sapendo dove andare. A quel punto il 36enne di passaggio, del tutto sconosciuto, vedendola in difficoltà si è fermato per prestarle aiuto, offrendosi di portarla al luogo dell'appuntamento. Non vedendola arrivare, il 43enne è salito in macchina e, non appena ha visto la ex fidanzata in compagnia dell'uomo, lo ha investito. Dopo lo schianto sul posto sono accorsi i carabinieri e i mezzi del 118. Per il 36enne non c'è stato niente da fare, è morto sul colpo. Gli accertamenti hanno permesso agli inquirenti di scartare l'ipotesi dell'incidente stradale facendo scattare per il 43enne l'arresto per omicidio.