Varese, faceva propaganda jihadista sui social: arrestato 27enne

Faceva propaganda jihadista sui social, dove postava minacce di morte a Stati Uniti e Israele, video violenti e immagini riconducibili all'Isis. Un italiano di 27 anni, di origini tunisine, è stato arrestato dai carabinieri nel Varesotto per apologia e istigazione all'adesione allo Stato islamico e detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini, coordinate dalla Procura di Milano, avrebbero documentato un percorso di radicalizzazione e di auto-addestramento, attraverso la ricerca e la diffusione di materiale estremista. Non sarebbero emersi, invece, legami con organizzazioni terroristiche. L'inchiesta è partita lo scorso marzo, dopo che il giovane aveva scagliato alcuni dardi con una balestra in un giardino confinante con la sua abitazione. La successiva perquisizione aveva portato al sequestro dell'arma e delle munizioni. Gli accertamenti sui profili social dell'indagato, ora in carcere, hanno poi fatto emergere i contenuti della propaganda jihadista.